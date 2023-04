Roma-Feyenoord | alta tensione prima del match | trovate mazze | bastoni e martelli in un’auto di tifosi giallorossi

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 aprile 2023) Le forze dell’ordine sono in allerta in vista della gara di ritorno train programma stasera allo Stadio Olimpico. La vendita dei biglietti è stata vietata in via precauzionale per idel club olandese – protagonisti nel 2015 della guerriglia aculminata nell’assalto alla fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Ma il rischio di scontri,o dopo ildelle ore 21, resta alto. Nel pomeriggio, la polizia ha ritrovato in una delle auto didellaun vero e proprio “arsenale” di. Il ritrovamento è avvenuto a seguito dei controlli stradali delle forze dell’ordine su una ventina di auto di...