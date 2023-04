Roma-Feyenoord, 1500 persone per evitare ogni rischio (Di giovedì 20 aprile 2023) La partita di oggi tra Roma e Feyenoord non si gioca solamente in campo, ma purtroppo anche al di fuori. Già nella giornata di ieri ci... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) La partita di oggi tranon si gioca solamente in campo, ma purtroppo anche al di fuori. Già nella giornata di ieri ci...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - Feyenoord : Arrivato a Roma ???? #UEL - forzaroma : #RomaFeyenoord, l'appello della Sud: 'Telefono in tasca e bandiera in mano' #ASRoma - Andrea_82b15 : @zeropregi A me sta cosa de protegge monumenti dagli ultras fa ride. Come se passata Roma-Feyenoord sia passato il… - JurrVanWessem : RT @ansacalciosport: Piano sicurezza per Roma-Feyenoord, spiegati 1.500 agenti. Ieri notte momenti di tensione tra ultras in zona Colosseo… -