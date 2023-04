(Di giovedì 20 aprile 2023) Il collaboratore di Jose, è statodopo aver messo le mani al collo di un giocatore del Feyenoord Il secondo di Jose, Salvatore, è statoal 34? di-Feyenoord. Il tecnico ha messo le mani al collo di Gimenez, centravanti degli olandesi. In occasione di una rimessa laterale per i giallorossi, ilallenatore dei giallorossi ha provato ad impedire con le brutte all’attaccante di prendere il pallone e rimetterlo in gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioFERRARl : Analogie tra #NapoliMilan e Manchester U.-Roma del 2007. 1) #Spalletti vinse 2-1 nel suo 1º quarto di Champions con… - beatricebiasco_ : RT @gippu1: Bel Triplete di Salvatore Foti, il vice di Mourinho espulso quest'anno in tre competizioni diverse: campionato (Roma-Lazio), co… - Lore2261984 : RT @gippu1: Bel Triplete di Salvatore Foti, il vice di Mourinho espulso quest'anno in tre competizioni diverse: campionato (Roma-Lazio), co… - stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: Roma, espulso il vice di Mourinho Foti - CalcioNews24 : Roma, espulso il vice di Mourinho Foti -

