Roma, è il primo orologio pubblico della città: il meccanismo è un vero gioiello di ingegneria (Di giovedì 20 aprile 2023) Chiunque abbia visitato almeno una volta Roma, non ha potuto a fare una passeggiata a Piazza del Campidoglio e immergersi nella maestosità del Palazzo Senatorio. I più attenti, avranno osservato l’orologio sul campanile della struttura dal meccanismo ingegnoso. LEGGI ANCHE:–San Pietro, sai perché uno dei due orologi della Basilica ha solo una lancetta? La curiosità che in pochi conoscono CampidoglioL’orologio al Palazzo Senatorio del Campidoglio a Roma: tutti i dettagli Da tutti conosciuta come Torre della Patarina, si tratta della torre campanaria del palazzo senatorio al Campidoglio che possiede la celebre Patarina portata da Viterbo nel 1200 e che dall’epoca scandisce gli eventi più importanti della ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 aprile 2023) Chiunque abbia visitato almeno una volta, non ha potuto a fare una passeggiata a Piazza del Campidoglio e immergersi nella maestosità del Palazzo Senatorio. I più attenti, avranno osservato l’sul campanilestruttura dalingegnoso. LEGGI ANCHE:–San Pietro, sai perché uno dei due orologiBasilica ha solo una lancetta? La curiosità che in pochi conoscono CampidoglioL’al Palazzo Senatorio del Campidoglio a: tutti i dettagli Da tutti conosciuta come TorrePatarina, si trattatorre campanaria del palazzo senatorio al Campidoglio che possiede la celebre Patarina portata da Viterbo nel 1200 e che dall’epoca scandisce gli eventi più importanti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Internazionale : A Roma è cominciato il primo censimento nazionale per conoscere la condizione di chi vive per strada. Cronaca di un… - OfficialASRoma : Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ???… - Affaritaliani : Gualtieri: la “scopetta galeotta” in Consiglio Comunale Contro la noia Multiservizi, il sindaco prende una pausa Ec… - blissenoby : RT @tetrabondi: Il primo Parco Inclusivo Universale nascerà a Roma grazie alla collaborazione tra Fondazione Tetrabondi Onlus, Dipartimento… - DancingSpring87 : RT @tetrabondi: Il primo Parco Inclusivo Universale nascerà a Roma grazie alla collaborazione tra Fondazione Tetrabondi Onlus, Dipartimento… -