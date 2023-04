Roma da montagne russe | ma la risolve Dybala | 4-1 al Feyenoord e passaggio alle semifinali di Europa League

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Paurissima, marisolleva tutto, e regala lediai giallorossi. Ribaltato tutto e ripreso negli ultimi minuti, arrivando ai supplementari e non mollando mai. Una gara che partiva in salita per la, con l’1-0 da recuperare dopo la gara di andata in Olanda. Arrivano subito brutte notizie, dopo 20 minuti, con Wijnaldum costretto al cambio. Al suo posto entrerà Edl Shaarawy, e questo cambio sarà fondamentale. Il primo tempo si chiude dopo tante piccole risse e tante interruzioni, che vedono anche l’espulsione al secondo della, Foti, ma non portano a nessun gol: 0-0. 11 secondi dall’inizio del secondo tempo, e palo di Pellegrini. Alla precisa ora di gioco, Spinazzola trova il gol del pareggio, che riaccende le speranze. A 10 dal ...