Roma, abusi nel campo rom: padre a processo per violenza sulla figlia di 8 anni (Di giovedì 20 aprile 2023) Una ragazzina è stata abusata sessualmente dal padre dall’età di otto anni. Le prime violenze sono avvenute nel campo rom della Monachina sull’Aurelia a Roma. Poi sono continuate fino al 2018. Adesso il cittadino rumeno V. R. è a processo. L’accusa è di violenza sessuale. Aggravata, racconta oggi Il Messaggero, dall’aver commesso il fatto nei confronti della figlia minore. L’uomo è accusato anche di corruzione di minorenne. Avrebbe costretto la figlia a vedere un film pornografico «dove comparivano personaggi di cartoni animati nudi. L’ha obbligata a guardare tenendole la testa girata quando la bambina provava a distogliere lo sguardo». La ragazza si è costituita parte civile. Prima aveva confessato tutto al fidanzato: «È un segreto, non dirlo a ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Una ragazzina è stata abusata sessualmente daldall’età di otto. Le prime violenze sono avvenute nelrom della Monachina sull’Aurelia a. Poi sono continuate fino al 2018. Adesso il cittadino rumeno V. R. è a. L’accusa è disessuale. Aggravata, racconta oggi Il Messaggero, dall’aver commesso il fatto nei confronti dellaminore. L’uomo è accusato anche di corruzione di minorenne. Avrebbe costretto laa vedere un film pornografico «dove comparivano personaggi di cartoni animati nudi. L’ha obbligata a guardare tenendole la testa girata quando la bambina provava a distogliere lo sguardo». La ragazza si è costituita parte civile. Prima aveva confessato tutto al fidanzato: «È un segreto, non dirlo a ...

