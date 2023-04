Roccella: "Assegno unico universale importante, continueremo a migliorarlo" (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “Fin dalla legge di bilancio il governo ha affrontato come priorità l'emergenza demografica, potenziando l'Assegno unico in misura significativa in particolare per i nuclei più numerosi e investendo un miliardo e mezzo sulla famiglia e la natalità. In questo quadro l'Assegno unico è uno strumento importante che condividiamo nel metodo e nel merito, che continueremo a migliorare e che difenderemo dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di una delle misure in campo in una strategia più ampia e organica, che investe anche il piano fiscale e la conciliazione tra famiglia e lavoro, in cui il governo è impegnato direttamente ma per la quale intende coinvolgere in uno sforzo comune tutti gli attori: aziende, enti locali, parti sociali, non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “Fin dalla legge di bilancio il governo ha affrontato come priorità l'emergenza demografica, potenziando l'in misura significativa in particolare per i nuclei più numerosi e investendo un miliardo e mezzo sulla famiglia e la natalità. In questo quadro l'è uno strumentoche condividiamo nel metodo e nel merito, chea migliorare e che difenderemo dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di una delle misure in campo in una strategia più ampia e organica, che investe anche il piano fiscale e la conciliazione tra famiglia e lavoro, in cui il governo è impegnato direttamente ma per la quale intende coinvolgere in uno sforzo comune tutti gli attori: aziende, enti locali, parti sociali, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amelia33456049 : Aggiornamento al 17/4 per la ministra #Roccella: pagamento di 4 rate di bonus nido ancora non pervenuto e assegno u… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Intervista a Eugenia #Roccella ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Intervista a Eugenia #Roccella ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: Intervista a Eugenia #Roccella ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità - Avvenire_Nei : Intervista a Eugenia #Roccella ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità -

Roccella: "Assegno unico universale importante, continueremo a ... Il Dubbio Roccella: “Assegno unico universale importante, continueremo a migliorarlo” Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Fin dalla legge di bilancio il governo ha affrontato come priorità l’emergenza demografica, potenziando l’assegno unico in misura significativa in particolare pe ... Un gelido inverno demografico «È la maternità la grande ferita del nostro tempo, ma il destino dell’Italia non è segnato». Intervista alla ministra Roccella, domani ospite di Tempi a Roma: «Oggi le donne sono più libere di non ave ... Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Fin dalla legge di bilancio il governo ha affrontato come priorità l’emergenza demografica, potenziando l’assegno unico in misura significativa in particolare pe ...«È la maternità la grande ferita del nostro tempo, ma il destino dell’Italia non è segnato». Intervista alla ministra Roccella, domani ospite di Tempi a Roma: «Oggi le donne sono più libere di non ave ...