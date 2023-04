Roccapiemonte | bomba carta esplode davanti casa del sindaco | Pagano ringrazia i cittadini per la vicinanza

Leggi su zon

(Di giovedì 20 aprile 2023) Anella notte tra il 7 e l’8 aprile unaè stata fattareall’abitazione delCarmine. Di seguito il messaggio del Primo Cittadino: “È nei momenti di difficoltà che diventa determinante, per une per qualsiasi altra persona, sentire l’appoggio, ladella propria comunità. Intendo, con questo mio messaggio,re tutti quelli, e sono stati tantissimi, hanno avuto un pensiero per il sottoscritto dopo l’atto intimidatorio subito la notte del Venerdì Santo. A distanza di quasi quindici giorni dall’episodio, sottolineo che le indagini dei carabinieri stanno andando avanti senza soste per scoprire i responsabili di ciò che è avvenuto ...