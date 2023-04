Robert Kirkman dopo Renfield: "In futuro potrei occuparmi di altri film sui mostri Universal" (Di giovedì 20 aprile 2023) dopo aver ideato Renfield, con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage, Robert Kirkman ha svelato che sarebbe interessato a occuparsi di altri film sui mostri della Universal. Robert Kirkman, che ha ideato la storia alla base di Renfield, ha confermato che potrebbe occuparsi di ulteriori progetti basati sui mostri Universal. Il creatore di The Walking Dead ha contribuito a riportare sul grande schermo la storia di Dracula con un approccio originale e i fan potrebbero attendersi altre storie simili. In un'intervista rilasciata a Screen Rant, Robert Kirkman ha dichiarato rispondendo alla possibilità di tornare nell'universo dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023)aver ideato, con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage,ha svelato che sarebbe interessato a occuparsi disuidella, che ha ideato la storia alla base di, ha confermato che potrebbe occuparsi di ulteriori progetti basati sui. Il creatore di The Walking Dead ha contribuito a riportare sul grande schermo la storia di Dracula con un approccio originale e i fan potrebbero attendersi altre storie simili. In un'intervista rilasciata a Screen Rant,ha dichiarato rispondendo alla possibilità di tornare nell'universo dei ...

