Riunione di condominio | come comportarsi se non si raggiunge un accordo?

(Di giovedì 20 aprile 2023) Non di rado la legge prevede che le delibere dell’assemblea di, per essere valide, debbano essere approvate all’unanimità. Un caso emblematico può essere la modifica definitiva dei criteri di ripartizione delle spese condominiali: com’è ovvio, in questo caso non può bastare la maggioranza semplice. Il che vuol dire, però, che è sufficiente che manchi uno dei condomini e l’ordine del giorno non viene approvato. Ma appunto:ci dobbiamo regolare se uno o più condomini non si presentano mai per votare eppure, se consultati, si dicono d’sulla mozione? La soluzione c’è. È di carattere giurisprudenziale e ce l’ha offerta la suprema Corte di Cassazione con una sua pronuncia. Si immagini una delibera che decida di impedire ai condomini di cambiare destinazione d’uso agli appartamenti, di dividerli in più unità, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FischioLarsen : Oggi sono andata sparata puntualissima alla riunione di condominio alle 15. Che si terrà domani. - GThePumpkinKing : Non ho nessuna voglia di andare alla riunione dì condominio NESSUNA - francang1950 : La nostra bella classe dirigente, mica la riunione del condominio..... - scorda_luca : @meb Cos'era una riunione di condominio? - MimmoBasciano : @riccardomagi Quando fate riunione di condominio? -

... risarcimento degli eventuali danni a carico delverificatisi nel periodo di proprietà ... non potranno restare a carico del venditore le somme per "imprevisti", le spese per la...L'hanno deciso provando a silenziarlo, come una varia ed eventuale in unadi. Tant'è che la stampa mainstream, quella che rilancia, modello Istituto Luce, le veline di palazzo (Chigi) non ne ha fatto cenno, per non creare problemi al potente di turno. ...È salito a undici il numero delle vittime a Sloviansk, dove unè stato distrutto dai ... Se ne parlerà nella prossimadel Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina di Ramstein ...

Cosa rischia chi non va alla riunione di condominio Money.it

Se vivere in condominio è diventato difficile, c’è ora uno strumento a disposizione di tutti che raccoglie casi specifici e fornisce risposte pratiche. Un valido contributo per il cittadino, facile da ...Si possono installare le telecamere in condominio per scoprire chi non esegue la raccolta differenziata Le informazioni da conoscere.