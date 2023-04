Ritardo treni oggi, a Napoli fino a 215 minuti (Di giovedì 20 aprile 2023) Disagi inevitabili per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione di Napoli Centrale, a causa dei ritardi e delle cancellazioni dei treni ad alta velocità in seguito al deragliamento... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 aprile 2023) Disagi inevitabili per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione diCentrale, a causa dei ritardi e delle cancellazioni deiad alta velocità in seguito al deragliamento...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Treni cancellati e in ritardo, carro merci deraglia a Firenze - silviettinabb : @ontherailaway Ah ecco, ma non potrebbero dirottare quei treni su Campo Marte per esempio? (con ritardo, certo ma meglio che niente) - infoitinterno : Treni cancellati e in ritardo a Roma Termini dopo il deragliamento a Firenze - infoitinterno : Treni cancellati e in ritardo, caos a Termini: in centinaia sulle banchine. «Non ci stiamo capendo nulla» - Bluelake76 : @EnricoTerrinoni ma da FI a RM verso sud i treni seppur con ritardo viaggiano, il problema è tutto da Firenze verso… -