RITA ORA annuncia l'atteso terzo album "YOU & I" in uscita il 14 luglio (Di giovedì 20 aprile 2023) La cantautrice di fama internazionale RITA Ora (acclamata dalla critica con oltre 10 miliardi di stream) ha annunciato il suo atteso terzo album "You & I" (in uscita il 14 luglio con BMG con cui l’artista ha firmato una partnership). "You & I" dimostra di essere il progetto più diaristico dell’artista che ha co-scritto ogni traccia dell'album. Lavorando con il produttore esecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), RITA ha creato un album concettualmente intrecciato per indicare i diversi capitoli della sua relazione d'amore. Un disco vivace su come ci si sente ad innamorarsi perdutamente e istintivamente di qualcuno. Questo album ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) La cantautrice di fama internazionaleOra (acclamata dalla critica con oltre 10 miliardi di stream) hato il suo"You; I" (inil 14con BMG con cui l’artista ha firmato una partnership). "You; I" dimostra di essere il progetto più diaristico dell’artista che ha co-scritto ogni traccia dell'. Lavorando con il produttore esecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher),ha creato unconcettualmente intrecciato per indicare i diversi capitoli della sua relazione d'amore. Un disco vivace su come ci si sente ad innamorarsi perdutamente e istintivamente di qualcuno. Questo...

