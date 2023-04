Riscatto Ndombele, il Napoli ha preso la decisione definitiva (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli non eserciterà il Riscatto di Ndombele, il centrocampista a fine stagione tornerà al Tottenham. Anche contro il Milan ha commesso gravi errori. Ndombele torna al Tottenham. Il centrocampista non ha convinto Spalletti, anche contro il Milan, nella gara più importante della stagione, ha commesso degli errori assurdi, esce fuori improvvisamente dalla partita, è responsabile in occasione della rete subita dal Napoli in occasione del momentaneo vantaggio del Milan con Giroud. Napoli, NIENTE Riscatto PER Ndombele Il calciatore è in prestito al Napoli, ma il sodalizio campano ha la possibilità di riscattarlo per una cifra pari a trenta milioni di euro. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilnon eserciterà ildi, il centrocampista a fine stagione tornerà al Tottenham. Anche contro il Milan ha commesso gravi errori.torna al Tottenham. Il centrocampista non ha convinto Spalletti, anche contro il Milan, nella gara più importante della stagione, ha commesso degli errori assurdi, esce fuori improvvisamente dalla partita, è responsabile in occasione della rete subita dalin occasione del momentaneo vantaggio del Milan con Giroud., NIENTEPERIl calciatore è in prestito al, ma il sodalizio campano ha la possibilità di riscattarlo per una cifra pari a trenta milioni di euro. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Riscatto Ndombele, il Napoli ha preso la decisione definitiva #Calciomercato #napoli #ndombele #Tottenham… - SimoneNapoli26 : Spero almeno che questa partita segni la pietra tombale sulla titolarità di Mario Rui e sul riscatto di Ndombele (n… - soppyzz : ndombelè mi sa proprio di prestito con diritto di riscatto al torino - PitSam7 : Guagliú cmq io il pensiero non ce lo metto proprio, stasera la guardo solo per vedere la condizione di Osi per ques… - NapoliVertical : @middleton____ @Francesclol Li hai i sostituti di livello. Ndombele 30 milioni di riscatto, raspadori 35, simeone u… -