Riparte l'Alta velocità tra Firenze e Bologna ma ancora disagi e ritardi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, una stazione nella zona nord della città. L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio. Lo comunica in una nota il Mit spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili". Intanto dalle 12 è ripresa la circolazione sulla linea Alta velocità Firenze-Bologna e prosegue l'intervento di ripristino dei tecnici di Rfi per garantire la piena operatività anche della linea convenzionale, ancora interrotta, dove transitano i treni regionali, Intercity e merci. L'odissea ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione diCastello, una stazione nella zona nord della città. L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio. Lo comunica in una nota il Mit spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili". Intanto dalle 12 è ripresa la circolazione sulla lineae prosegue l'intervento di ripristino dei tecnici di Rfi per garantire la piena operatività anche della linea convenzionale,interrotta, dove transitano i treni regionali, Intercity e merci. L'odissea ...

