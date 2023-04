Riparte l'Alta velocità ma ancora disagi e ritardi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, una stazione nella zona nord della città. L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio. Lo comunica in una nota il Mit spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili". Nel nodo di Firenze c'è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell'Alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio. Riprende invece gradualmente la circolazione ferroviaria sulla linea Av, interrotta questa mattina tra Firenze Castello e Bologna. L'infrastruttura, spiega Fs, ha riportato ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Giornata complicata per chi oggi viaggia in treno per il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, una stazione nella zona nord della città. L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio. Lo comunica in una nota il Mit spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili". Nel nodo di Firenze c'è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell', situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio. Riprende invece gradualmente la circolazione ferroviaria sulla linea Av, interrotta questa mattina tra Firenze Castello e Bologna. L'infrastruttura, spiega Fs, ha riportato ...

