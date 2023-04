Rinnovo contratto scuola, Naddeo ribadisce: “Va chiuso entro maggio, ma in futuro occorre separare scuola da ricerca” (Di giovedì 20 aprile 2023) “La trattativa per il contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-21 deve andare a conclusione, farò di tutto perché si chiuda entro maggio, ma, per firmare, tutti devono essere d’accordo. Per questo abbiamo convocato in Aran le organizzazioni sindacali per una tre giorni intensiva l’8, 9 e 11 maggio”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) “La trattativa per ildel comparto Istruzione e2019-21 deve andare a conclusione, farò di tutto perché si chiuda, ma, per firmare, tutti devono essere d’accordo. Per questo abbiamo convocato in Aran le organizzazioni sindacali per una tre giorni intensiva l’8, 9 e 11”. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Leao a Sky sul rinnovo: “Sono molto contento di essere qua. Come ho già detto prima il #Milan è casa mia. Ho ancor… - orizzontescuola : Rinnovo contratto scuola, Naddeo ribadisce: “Va chiuso entro maggio, ma in futuro occorre separare scuola da ricerc… - giusi_sferruzza : RT @FisascatCisl73: #PubbliciEsercizi #RistorazioneCollettiva #Commerciale #Turismo Proseguono in plenaria le trattative di rinnovo del #Co… - Luigiannecchia2 : RT @FisascatCisl73: #PubbliciEsercizi #RistorazioneCollettiva #Commerciale #Turismo Proseguono in plenaria le trattative di rinnovo del #Co… - AniefTorino : SCUOLA - Rinnovo del contratto, l’Aran vuole chiudere e a maggio fissa confronti “a raffica”: Anief è d’accordo ma… -