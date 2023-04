“Rilanciamo prevenzione e diagnosi precoce contro i tumori”

(Di giovedì 20 aprile 2023) È indispensabile richiamare l’attenzione sul tema dellae della. Negli ultimi due anni, che sono stati segnati dalla pandemia da Covid-19, non se n’è più parlato: le strutture si sono concentrate sul virus SARS-CoV-2 e ora stiamo scontando gli effetti di questo gap. Con ogni probabilità questo ritardo ha innescato un meccanismo per cui l’Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica – ha evidenziato che iche vengono diagnosticati oggi spesso sono individuati in una fase più avanzata rispetto al periodo pre-Covid. Per sensibilizzare la popolazione ha preso vita il progetto “Insieme si può, insieme funziona”, nato dalla volontà, dall’impegno e dalla collaborazione di sei associazioni (ACP – Associazione Cure Palliative, AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati, AOB – ...

Lotta al tabagismo, corretta e sana alimentazione e regolare attività fisica sono i tre pilastri della prevenzione primaria. A partire da quel che mangiamo e come ...