Riforme istituzionali e sviluppo economico La lectio del ministro Alberti Casellati

(Di giovedì 20 aprile 2023) Martedì 18 aprile 2023, presso la sala “parlamentino” del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), si è tenuta lamagistralis di Maria Elisabettaper lee la semplificazione normativa, con l’introduzione del professore Tiziano Treu, presidente del Cnel, la moderazione di Valerio De Luca, direttore della Spes Carlo Azeglio Ciampi e le conclusioni del prof. Nicola Lupo, Università Luiss. Come ricordato dalnel corso della lezione, il tema dellesi è posto in Italia sin dal 1983, con l’istituzione della Commissione Bozzi nel corso della IX Legislatura. Il dibattito sullesi è protratto, tra progetti di revisione ...

Un'occasione per stimolare una riflessione tra esperti e stakeholder politico -tale ... aggiungendo "il PNRR è stato un pretesto, uno stato di necessità per scrivere dellebuone, ......nessun mercato dei capitali è davvero robusto e attrattivo se mancano investitori... introdotto dal keynote speech di Mario Nava , Direttore Generale della DG per lestrutturali ...Sabato 22 aprile , ad Orvieto, verrà formalmente costituita l'Alleanza Civica dell'Italia Centrale (ACIC) accompagnata da un convegno sullenell'Auditorium "Gioacchino Messina" di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto. La nascita di ACIC fa seguito all'assemblea dei rappresentanti vivici ...

