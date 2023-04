Rifiuti: Rampelli, 'Schlein Ponzio Pilato e Gualtieri Pinocchio' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La segretaria del Pd Elly Schlein come Ponzio Pilato, sui Rifiuti fa una scelta pilatesca avallando Gualtieri Pinocchio: sul recupero di materia prima a Roma non si muove nulla. Cassonetti antidiluviani, spazzamento e raccolta da terzo mondo, zero realizzazione impianti di separazione e trattamento, zero raccolta porta a porta, nessun investimento per ottimizzare le filiere del recupero, riuso, riciclo. Siamo noi e non lui a volere la combustione esclusiva del residuo non recuperabile, pari massimo a 200 mila tonnellate l'anno, altro che le 800mila previste per il termocombustore del Divino Amore, che tradisce al contrario un altro obiettivo. A questo risultato si può giungere portando la differenziata alle stelle, facendo scalare a Roma e alla Regione la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La segretaria del Pd Ellycome, suifa una scelta pilatesca avallando: sul recupero di materia prima a Roma non si muove nulla. Cassonetti antidiluviani, spazzamento e raccolta da terzo mondo, zero realizzazione impianti di separazione e trattamento, zero raccolta porta a porta, nessun investimento per ottimizzare le filiere del recupero, riuso, riciclo. Siamo noi e non lui a volere la combustione esclusiva del residuo non recuperabile, pari massimo a 200 mila tonnellate l'anno, altro che le 800mila previste per il termocombustore del Divino Amore, che tradisce al contrario un altro obiettivo. A questo risultato si può giungere portando la differenziata alle stelle, facendo scalare a Roma e alla Regione la ...

Sull'inceneritore Gualtieri teme più la destra che Schlein Rampelli: "Siamo favorevoli a chiudere il ciclo dei rifiuti bruciando i residui. Ma quel ciclo va aperto: con la raccolta delle materie prime, che ora a Roma non si fa", vuole dire che non arriva al ... Termovalorizzatore Roma, diktat di Rampelli: "Prima la differenziata all'80% Rampelli, favorevole o contrario a un impianto che dovrebbe bruciare oltre 700 mila tonnellate l'anno di rifiuti 'La questione è molto complessa e non si può liquidare con una battuta, Noi abbiamo ... Discariche, sangue e inceneritori: è battaglia sui Pfas Parla il dirigente A stretto giro aveva risposto Gabriele Rampelli (la replica la si può ascoltare ...che il percolato delle discariche contenga Pfas perché non è altro che un riassunto dei rifiuti che ...