**Rifiuti: Camera boccia Odg contro termovalorizzatore Roma, no del Pd** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - L'aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno del M5S al Dl Pnnr contro il termovalorizzatore di Roma. I no al testo sono stati 246 no e 46 i sì. A favore hanno votato Avs e M5S, contro tutti gli altri gruppi compresi Pd e Terzo polo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr (Adnkronos) - L'aula dellahato l'ordine del giorno del M5S al Dl Pnnrildi. I no al testo sono stati 246 no e 46 i sì. A favore hanno votato Avs e M5S,tutti gli altri gruppi compresi Pd e Terzo polo.

