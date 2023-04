Ridati i 15 punti alla Juventus. Cos’è successo e la sentenza, nuovo processo (Di giovedì 20 aprile 2023) alla fine è arrivato il verdetto, un giorno dopo. Un verdetto che sa molto di attesa per ciò che sarà: il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti accolto il ricorso della Juventus sul caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Al momento il club bianconero non avrà più sulla testa la penalità di 15 punti nel campionato di Serie A in corso: la squadra di Massimiliano Allegri torna momentaneamente in zona Champions League, al terzo posto. Nuova classifica Serie A, tolta la penalizzazione alla Juventus: cosa cambia e chi ci perde. Inter e Milan sorpassate Ci sarà dunque un nuovo processo (impossibile al momento delineare le date): molto probabilmente sarà diversa la pena che verrà afflitta ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)fine è arrivato il verdetto, un giorno dopo. Un verdetto che sa molto di attesa per ciò che sarà: il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti accolto il ricorso dellasul caso plusvalenze, rinviando però gli attigiustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Al momento il club bianconero non avrà più sulla testa la penalità di 15nel campionato di Serie A in corso: la squadra di Massimiliano Allegri torna momentaneamente in zona Champions League, al terzo posto. Nuova classifica Serie A, tolta la penalizzazione: cosa cambia e chi ci perde. Inter e Milan sorpassate Ci sarà dunque un(impossibile al momento delineare le date): molto probabilmente sarà diversa la pena che verrà afflitta ...

