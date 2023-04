Ricorso Juventus, la decisione del Collegio di Garanzia: la classifica (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ finalmente arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul Ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati nella stagione in corso sul caso delle plusvalenze fittizie. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver concluso operazioni di mercato con società in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Poi sarà il turno della manovra stipendi, la situazione considerata alla vigilia la più delicata. In questo caso l’accusa alla Juventus è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl Collegio di Garanzia del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ finalmente arrivata ladeldidel Coni sulpresentato dallacontro i 15 punti di penalizzazione già scontati nella stagione in corso sul caso delle plusvalenze fittizie. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver concluso operazioni di mercato con società in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Poi sarà il turno della manovra stipendi, la situazione considerata alla vigilia la più delicata. In questo caso l’accusa allaè quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIldidel ...

