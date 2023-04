Ricorso Juventus, il Codacons: “abuso atti d’ufficio” (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ in arrivo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in relazione al Ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione in relazione alle plusvalenze fittizie. La giornata di ieri ha regalato sorprese, a partire dalla richiesta del Coni di rinviare tutto alla Corte e riformulare la penalizzazione. I bianconeri, invece, continuano a chiedere l’annullamento totale. Il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile l’intervento del Codacons sul Ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze. E la decisione ha scatenato una dura reazione. Foto di Fabio Frustaci / Ansa“La decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ritenuto non ammissibile l’intervento ad opponendum ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ in arrivo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in relazione alpresentato dallacontro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione in relazione alle plusvalenze fittizie. La giornata di ieri ha regalato sorprese, a partire dalla richiesta del Coni di rinviare tutto alla Corte e riformulare la penalizzazione. I bianconeri, invece, continuano a chiedere l’annullamento totale. Il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile l’intervento delsulpresentato dallacontro la sentenza della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze. E la decisione ha scatenato una dura reazione. Foto di Fabio Frustaci / Ansa“La decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ritenuto non ammissibile l’intervento ad opponendum ...

