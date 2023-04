Richiesta del genitore di riammissione a scuola dell’alunno dopo infortunio: un esempio di modulistica (Di giovedì 20 aprile 2023) In allegato il modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità per la frequenza scolastica in caso di presenza di apparecchi/tutori, gessature, carrozzina, stampelle, medicazioni e suture da parte di genitori o tutori di alunni infortunati … Contenuto accessibile dall’ area “Circolari e documenti utili per i Dirigenti” su Orizzonte scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) In allegato il modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità per la frequenza scolastica in caso di presenza di apparecchi/tutori, gessature, carrozzina, stampelle, medicazioni e suture da parte di genitori o tutori di alunni infortunati … Contenuto accessibile dall’ area “Circolari e documenti utili per i Dirigenti” su OrizzontePLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti L'articolo .

