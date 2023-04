Ricantanapoli | da stasera su Crc il nuovo talk di Umberto Russo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dae per tutti i giovedì dalle 21 alle 22:30 parte su Crc “” ilshow sulla canzone napoletana ideato e condotto dacon la partecipazione straordinaria di Federico Vacalebre. Il programma andrà in onda in tv sul canale 188 del digitale terrestre, su Dab e sulle frequenze Fm in tutta la Campania (94.3 Napoli Camaldoli; 93.9 Napoli Caserta; 102.8 Salerno; 91.8 Avellino; 87.8 Benevento; 104.4 Ischia; 101.4 Cava). Il format, prodotto dall’emittente radiotelevisiva, farà un vero e proprio viaggio nella melodia partenopea da Salvatore Di Giacomo a Geolier nel corso del quale si esibiranno dal vivo i più grandi interpreti della canzone napoletana. Novanta minuti di spettacolo con canzoni dal vivo, omaggi ai più grandi interpreti della musica, interviste esclusive ...