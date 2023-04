Revolut | l’App al posto della Banca diventa la soluzione per molti italiani | come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 20 aprile 2023)continua a crescere in Italia e stando un’alternativa sempre più concreta al conto in. Glisono venuti a conoscenza dell’esistenza disolo quando hanno avuto bisogno di un modo per cambiare la propria valuta nei viaggi all’estero.di credito, infatti, è il metodo più sicuro e più conveniente per fare transazioni all’estero, poiché il tasso di cambio è vantaggioso, ma sopratutto permette a chi la utilizza di non dover fare troppe operazioni per effettuare i pagamenti.è sempre più presente in Italia:? – Instragram @app– Ilovetrading.itNata dunque...