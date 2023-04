Retorica anti - Lgbtiq | il Parlamento europeo condanna Italia | Polonia e Ungheria

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nel documento, presentato dai Verdi e da The Left, si legge: 'Ilesprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici- diritti,gender ea livello globale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ?? Il Parlamento europeo condanna la retorica anti Lgbt dei leader politici e dei governi di Italia, Polonia e Unghe… - ultimora_pol : Il Parlamento europeo approva un emendamento dei Verdi che 'condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diri… - SkyTG24 : Parlamento europeo condanna Italia, Ungheria e Polonia per 'retorica anti-Lgbtiq' - Alessan94553125 : RT @radio_zek: ?? Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che 'condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, anti-ge… - maxeofmemories : RT @ultimora_pol: Il Parlamento europeo approva un emendamento dei Verdi che 'condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, a… -

STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che "condanna fermamente la diffusione di- diritti ,- gender e- Lgbtiq da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia ". L'emendamento, approvato con 282 ......la diffusione di taleda parte di alcuni influenti leader politici e governi nella Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia'. La risoluzione e' volta alla condanna della legge- ...... antigender e- Lgbtiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in ... in quanto legittimano lasecondo cui le persone Lgbtiq sono un'ideologia anziché esseri ...

Parlamento europeo condanna Italia, Ungheria e Polonia per "retorica anti-Lgbtiq" Sky Tg24

Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che «condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtiq da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...