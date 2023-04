Repubblica: Il Napoli paga gli attacchi di De Laurentiis alla UEFA, dal Dnipro al Milan. In società manca un Maldini (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli attacchi di De Laurentiis alla UEFA dal Dnipro al Milan sono costati cari al club partenopeo beffato sempre dagli arbitri sul più bello. Il Napoli esce sconfitto dai quarti di finale di Champions contro il Milan, un risultato doloroso che ricorda la beffarda semifinale di Europa League del 2015. In entrambi i casi gli azzurri partivano come favoriti ma sono stati sconfitti da una realtà diversa e meno piacevole, anche a causa di torti arbitrali subiti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica‘, c’è un filo conduttore che lega questi due momenti più alti della storia recente della squadra, ovvero la scelta di Aurelio De Laurentiis di tagliare i ponti con i vertici di Fifa e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Glidi Dedalalsono costati cari al club partenopeo beffato sempre dagli arbitri sul più bello. Ilesce sconfitto dai quarti di finale di Champions contro il, un risultato doloroso che ricorda la beffarda semifinale di Europa League del 2015. In entrambi i casi gli azzurri partivano come favoriti ma sono stati sconfitti da una realtà diversa e meno piacevole, anche a causa di torti arbitrali subiti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la‘, c’è un filo conduttore che lega questi due momenti più alti della storia recente della squadra, ovvero la scelta di Aurelio Dedi tagliare i ponti con i vertici di Fifa e ...

