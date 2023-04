Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

...alcuni cosiddetti riformisti (termine improprio perché il riformismo era una corrente del socialismo e non una succursale del liberalismo o del liberismo) e cattolici democratici nelle fila di...Dopo Enrico Letta, ora anche Elly Schleinla creazione di un "campo largo" del ... Tra Calenda evolano gli stracci. È solo una questione di personalismi esasperati Potrei cavarmela con ...... sottolinea. "Nei prossimi giorni io tornerò a parlare con gli amici di Iv per riorganizzarci ... Nei corridoi di Palazzo Madama siche due o tre senatori di FI siano già disposti a ...

Renzi ipotizza una ‘campagna acquisti’ nel Pd e manda la Paita ad attaccare Elly Schlein Globalist.it

Continua lo scontro politico all’interno del Terzo Polo. Renzi e Calenda sono arrivati ai ferri corti La situazione ...Cosa è oggi Matteo Renzi se non un leader politico ibrido Un simbolo in carne e ossa della società digitale che è tale proprio perché ha svuotato di senso e di efficacia quei compartimenti a stagno c ...