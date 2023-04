Relax a Capri per Osimhen | bagno di folla per il bomber del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl fuoriclasse delVictorè sbarcato anel primo pomeriggio, con la famiglia, da una barca privata proveniente da Mergellina. Dopo essere salito in piazzetta si è incamminato per le strade dello shopping e per via Camerelle seguito da un gruppo di tifosi azzurri ai quali non è sfuggita la presenza del loro beniamino. Un breve, dunque, dopo la tesissima partita di Champions che si è tenuta al Maradona martedì e che ha visto ancora una volta andare a segno ilnigeriano all’ultimo minuto. Il gol, che pure non è servito a far entrare ilin semifinale, ha reso felice il giocatore che ha voluto regalarsi una giornata di vacanza sull’isola azzurra con la sua compagna Stephanie, la giovane tedesca con cui ha avuto una ...