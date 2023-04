Regolamento Sporting Lisbona-Juventus | cosa succede con i gol in trasferta

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la vittoria conquista all’Allianz Stadium nella sfida di andata, laè pronta a tornare in campo contro lonel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Si tratta di una sfida fondamentale per la compagine piemontese, che ha bisogno di provare a conquistare il trofeo per alimentare le speranze di accesso alla prossima Champions League. Come noto, da qualche stagione, ilnon prevede più che i gol invalgano doppio e per questo motivo, in caso di vittoria con un gol di scarto dei portoghesi (es. 1-2, 2-3, ecc.), il club lusitano non si qualificherebbe al turno successivo. Con tale scenario la partita andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace.