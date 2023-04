Regolamento Fiorentina-Lech Poznan: come funziona con i gol in trasferta (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Regolamento di Fiorentina-Lech Poznan, ecco come funziona con i gol segnati in trasferta nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dallo scorso anno, come è noto, non esiste più la regola sui gol segnati fuori casa che valgono doppio in caso di parità al termine del doppio confronto, per questo motivo i viola forti dell’1-4 sarebbero eliminati solo in caso di sconfitta con almeno quattro gol di scarto, mentre una sconfitta con tre gol di scarto porterebbe il match ai supplementari, indipendentemente dal risultato di 0-3, 1-4, 2-5 eccetera. Con una sconfitta di due o un gol, con un pareggio o con una vittoria, toscani in semifinale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildi, eccocon i gol segnati innel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dallo scorso anno,è noto, non esiste più la regola sui gol segnati fuori casa che valgono doppio in caso di parità al termine del doppio confronto, per questo motivo i viola forti dell’1-4 sarebbero eliminati solo in caso di sconfitta con almeno quattro gol di scarto, mentre una sconfitta con tre gol di scarto porterebbe il match ai supplementari, indipendentemente dal risultato di 0-3, 1-4, 2-5 eccetera. Con una sconfitta di due o un gol, con un pareggio o con una vittoria, toscani in semifinale. SportFace.

