Regione Sicilia e Credito Sportivo insieme per valorizzazione audiovisivo regionale (Di giovedì 20 aprile 2023) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Sostenere lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere audiovisive realizzate in Sicilia. È quanto prevede il Protocollo d'Intesa firmato dall'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata e dal Direttore Generale dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), Lodovico Mazzolin alla presenza del Dirigente Generale al dipartimento Turismo, Antonio Cono Catrini, e dal Dirigente di Sicilia Film Commission Nicola Tarantino. La firma della Convenzione con la Regione Sicilia permetterà ai produttori beneficiari dei ncontributi concessi dalla Sicilia Film Commission di accedere, previa valutazione del merito creditizio, a specifiche linee di finanziamento per la realizzazione del progetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Sostenere lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere audiovisive realizzate in. È quanto prevede il Protocollo d'Intesa firmato dall'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata e dal Direttore Generale dell'Istituto per il(ICS), Lodovico Mazzolin alla presenza del Dirigente Generale al dipartimento Turismo, Antonio Cono Catrini, e dal Dirigente diFilm Commission Nicola Tarantino. La firma della Convenzione con lapermetterà ai produttori beneficiari dei ncontributi concessi dallaFilm Commission di accedere, previa valutazione del merito creditizio, a specifiche linee di finanziamento per la realizzazione del progetto ...

