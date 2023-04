Regione Lombardia mette il bavaglio sugli interventi del 118: chiuso il sito per la stampa. “Mina gravemente il diritto all’informazione” (Di giovedì 20 aprile 2023) I cittadini lombardi non potranno più essere informati in tempo reale su eventi di cronaca come gli interventi di ambulanze o elisoccorso. La Regione guidata dal presidente Attilio Fontana, infatti, ha deciso lo stop improvviso del portale Areu, che condivide con la stampa parte delle informazioni proprio sugli interventi del 118. L’Associazione Lombarda Giornalisti definisce la decisione “un errore che Mina gravemente il diritto all’informazione dei cittadini lombardi”. C’è stato un incontro con Guido Bertolaso, assessore al Welfare, che però “non ha accettato di riaprire il servizio”. Per questo i giornalisti hanno deciso di manifestare sotto la sede della Regione Lombardia: “Hanno aperto quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) I cittadini lombardi non potranno più essere informati in tempo reale su eventi di cronaca come glidi ambulanze o elisoccorso. Laguidata dal presidente Attilio Fontana, infatti, ha deciso lo stop improvviso del portale Areu, che condivide con laparte delle informazioni propriodel 118. L’Associazione Lombarda Giornalisti definisce la decisione “un errore cheildei cittadini lombardi”. C’è stato un incontro con Guido Bertolaso, assessore al Welfare, che però “non ha accettato di riaprire il servizio”. Per questo i giornalisti hanno deciso di manifestare sotto la sede della: “Hanno aperto quattro ...

