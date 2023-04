Regione Lombardia blocca l’accesso telematico ai giornalisti agli interventi di Areu, il presidio: “Devastante, impossibile informare i cittadini” (Di giovedì 20 aprile 2023) Manifestazione dei giornalisti sotto la sede della Regione Lombardia, dopo lo stop improvviso voluto dall’assessore Guido Bertolaso del portale Areu, che condivide con la stampa parte delle informazioni in tempo reale sugli interventi del 118. “A essere negato è il diritto dei cittadini a essere informati, a essere correttamente e tempestivamente informati, questo è il problema principale” afferma Alberto Ambrogi, giornalista del TGR Lombardia e componente dell’esecutivo dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Paolo Perucchini dell’Agl (Associazione giornalisti Lombardia) “ieri hanno aperto quattro numeri di telefono, questi numeri sono a disposizione dei giornalisti per tre ore. L’impatto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Manifestazione deisotto la sede della, dopo lo stop improvviso voluto dall’assessore Guido Bertolaso del portale, che condivide con la stampa parte delle informazioni in tempo reale suglidel 118. “A essere negato è il diritto deia essere informati, a essere correttamente e tempestivamente informati, questo è il problema principale” afferma Alberto Ambrogi, giornalista del TGRe componente dell’esecutivo dell’Usigrai, il sindacato deiRai. Paolo Perucchini dell’Agl (Associazione) “ieri hanno aperto quattro numeri di telefono, questi numeri sono a disposizione deiper tre ore. L’impatto per ...

