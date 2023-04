Reggina-Brescia, Inzaghi: “Stagione positiva, la penalizzazione deve darci ancora più carica” (Di giovedì 20 aprile 2023) Alla vigilia della sfida della trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023 contro il Brescia, l’allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa: “Durante questa settimana abbiamo ricevuto tre punti di penalizzazione, ma per noi restano 49. Siamo stati rassicurati dalla società, sono sicuro che ce li restituiranno. Fino a questo momento abbiamo fatto una Stagione molto positiva, siamo sempre stati in zona playoff sin dalla prima giornata e chiedo ai ragazzi di chiudere l’annata a testa alta. La penalizzazione deve darci più carica, dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti”. “Per quanto riguarda il futuro non è il momento di pensarci, ci sono altre priorità adesso. Gli avversari ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Alla vigilia della sfida della trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023 contro il, l’allenatore della, Filippo, ha parlato in conferenza stampa: “Durante questa settimana abbiamo ricevuto tre punti di, ma per noi restano 49. Siamo stati rassicurati dalla società, sono sicuro che ce li restituiranno. Fino a questo momento abbiamo fatto unamolto, siamo sempre stati in zona playoff sin dalla prima giornata e chiedo ai ragazzi di chiudere l’annata a testa alta. Lapiù, dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti”. “Per quanto riguarda il futuro non è il momento di pensarci, ci sono altre priorità adesso. Gli avversari ...

