"Regala dal suo ventre...": Belen Rodriguez, messaggio misterioso e tam-tam impazzito (Di giovedì 20 aprile 2023) È bastata una storia su Instagram un po' criptica per finire su tutti i siti di gossip. È il potere di Belen Rodriguez, che è sempre uno dei personaggi più seguiti e quindi discussi dei social e del web in generale. La showgirl ha postato una frase "misteriosa" che ha scatenato tutta una serie di rumors, più o meno improbabili. Dopo aver smentito le voci che la riguardavano nella scorsa puntata de Le Iene, Belen ha pubblicato una foto in cui si vedono i vari cicli lunari e a corredo ha scritto quanto segue: "Luna piena. Luna innamorata. Luna in attesa. Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi". Il primo pensiero di gran parte dei followers è che la showgirl argentina sia di nuovo incinta. C'è però anche chi ritiene la story su Instagram sia un velato riferimento a un periodo non del ...

