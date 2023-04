Record per il deficit della bilancia commerciale giapponese (Di giovedì 20 aprile 2023) deficit annuale a livelli Record per la bilancia commerciale giapponese, a causa dei rialzi dei prezzi delle materie prime e la debolezza dello yen, e a fronte di un saldo tra importazioni ed export ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023)annuale a livelliper la, a causa dei rialzi dei prezzi delle materie prime e la debolezza dello yen, e a fronte di un saldo tra importazioni ed export ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Questo tweet mi è servito tipo pesca a strascico per tirare su tonni e sardine. E via di blocco. L'appetito vien ma… - Eurosport_IT : FANTASTICO MIRKO ????????? L'azzurro conquista la medaglia di Bronzo agli Europei di Yerevan nella categoria -73kg con… - fattoquotidiano : Il Parlamento chiama, il governo non risponde: per l’esecutivo di Meloni record di interrogazioni cadute nel silenz… - novasocialnews : Record per il deficit della bilancia commerciale giapponese - Stelle_Sport : Internazionali d’Italia per Veterani: edizione record ad Alassio -