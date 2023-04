Rebecca, chi è la dama del Trono Over a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram, Armando e Alessio (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Uomini e Donne! L’appuntamento, come sempre, è previsto su Canale 5 alle 14.45 quando l’abile padrona di casa Maria De Filippi sarà pronta a regalare ai suoi affezionati telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Quest’oggi al centro dello studio ci sono delle nuove dame. Tra di loro anche Rebecca che vuole conoscere il cavaliere Armando. I due sono usciti insieme e sembra esserci già un certo feeling ed una certa complicità! Come andrà la loro conoscenza? Cosa sappiamo di Rebecca, la nuova corteggiatrice di Armando Rebecca vuole conoscere il cavaliere Armando. I due sono usciti insieme a cena e hanno passato una serata piacevole. Tra di loro sembra esserci un certo feeling ed una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di! L’appuntamento, come sempre, è previsto su Canale 5 alle 14.45 quando l’abile padrona di casa Maria De Filippi sarà pronta a regalare ai suoi affezionati telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Quest’oggi al centro dello studio ci sono delle nuove dame. Tra di loro ancheche vuole conoscere il cavaliere. I due sono usciti insieme e sembra esserci già un certo feeling ed una certa complicità! Come andrà la loro conoscenza? Cosa sappiamo di, la nuova corteggiatrice divuole conoscere il cavaliere. I due sono usciti insieme a cena e hanno passato una serata piacevole. Tra di loro sembra esserci un certo feeling ed una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bagghiola : ma chi è questa rebecca che ballava con armando - rebecca_ame : @dicoleparolacce @KekkaW__ Ho pensato la stessa cosa non capivo chi era ?? - La_Riny : @rebecca_bs84 Basterebbe taggare i giornalisti di chi - __rebecca_22 : RT @NinniGiulia: Per chi ha sempre saputo sognare in grande .... - rebecca_ame : A: accetto i consigli ho 25 anni c’è sempre da imparare pensa che c’è chi ne ha 40 e non migliora HO URLATO ??????… -