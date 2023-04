Realtà virtuale e aumentata, tecnologie emozionali: sitografia utile. Dalla giornata nazionale di formazione a Bra e Cuneo (Di giovedì 20 aprile 2023) È destinato a dare un impulso decisivo all’uso della tecnologia a scuola il progetto di formazione nazionale voluto dall'Istituto Superiore "Velso Mucci "di Bra, guidato dal DS prof. Gianluca Moretti, giunto alla sua seconda giornata, e al quale hanno aderito, in Rete, 18 scuole italiane. Ricordiamo che l'Istituto "Velso Mucci" di Bra è Polo Tterritoriale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole, nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) È destinato a dare un impulso decisivo all’uso della tecnologia a scuola il progetto divoluto dall'Istituto Superiore "Velso Mucci "di Bra, guidato dal DS prof. Gianluca Moretti, giunto alla sua seconda, e al quale hanno aderito, in Rete, 18 scuole italiane. Ricordiamo che l'Istituto "Velso Mucci" di Bra è Polo Tterritoriale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole, nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata ealla transizione digitale per il personale ...

