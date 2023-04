“Realisticamente scenderà…”: Juve, l’annuncio sulla sentenza spiazza tutti (Di giovedì 20 aprile 2023) La Juve recupera i 15 punti in classifica, ma il processo plusvalenze non è ancora concluso. Cosa attende adesso il club bianconero? Il parere dell’esperto. Sta già facendo ovviamente discutere la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul caso plusvalenze della Juventus. Nel tardo pomeriggio di oggi, i giudici hanno stabilito un clamoroso passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 aprile 2023) Larecupera i 15 punti in classifica, ma il processo plusvalenze non è ancora concluso. Cosa attende adesso il club bianconero? Il parere dell’esperto. Sta già facendo ovviamente discutere ladel Collegio di Garanzia del CONI sul caso plusvalenze dellantus. Nel tardo pomeriggio di oggi, i giudici hanno stabilito un clamoroso passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ????? 'Non è annullamento secco, ma con rinvio. E' una restituzione transitoria'. ?? #Juve, lo scenario secondo l'A… - pino_nostro : RT @calciomercatoit: ????? 'Non è annullamento secco, ma con rinvio. E' una restituzione transitoria'. ?? #Juve, lo scenario secondo l'Avv.… - milanistapelato : RT @calciomercatoit: ????? 'Non è annullamento secco, ma con rinvio. E' una restituzione transitoria'. ?? #Juve, lo scenario secondo l'Avv.… - Leviack88____ : RT @calciomercatoit: ????? 'Non è annullamento secco, ma con rinvio. E' una restituzione transitoria'. ?? #Juve, lo scenario secondo l'Avv.… - Decocove : RT @calciomercatoit: ????? 'Non è annullamento secco, ma con rinvio. E' una restituzione transitoria'. ?? #Juve, lo scenario secondo l'Avv.… -

Nuova penalizzazione Juve: 'Decisione imminente' Juve, nuova penalizzazione: 'Realisticamente si scenderà da 15 a 9'La Juve tornerà quindi per la terza volta dinnanzi alla Corte d'Appello con due possibili diversi scenari davanti a sé: una nuova ... ADDIO DA AGOSTO AL REDDITO DI CITTADINANZA, SI CHIAMERÀ 'MIA' Il tetto isee massimo per ottenere il sostegno scenderà a 7.200 euro " dagli attuali 9.360 " e il ... La misura scatterà già quest'anno: da agosto o più realisticamente dal primo settembre. Il Rdc diventa Misura di inclusione attiva: così il governo vuole modificare i sussidi ... dall'attuale limite di 9360 euro, il requisito reddituale scenderà a 7200 euro. Sarà tuttavia ... Perciò, la Mia si dovrebbe poter chiedere realisticamente dal primo settembre, salvo eventuali ... Juve, nuova penalizzazione: 'sida 15 a 9'La Juve tornerà quindi per la terza volta dinnanzi alla Corte d'Appello con due possibili diversi scenari davanti a sé: una nuova ...Il tetto isee massimo per ottenere il sostegnoa 7.200 euro " dagli attuali 9.360 " e il ... La misura scatterà già quest'anno: da agosto o piùdal primo settembre.... dall'attuale limite di 9360 euro, il requisito redditualea 7200 euro. Sarà tuttavia ... Perciò, la Mia si dovrebbe poter chiederedal primo settembre, salvo eventuali ... Nuova penalizzazione Juve: “Decisione imminente” CalcioMercato.it