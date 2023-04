Real Sociedad – Rayo Vallecano: probabili formazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) La Real Sociedad cercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando accoglierà il Rayo Vallecano a San Sebastian sabato 22 aprile sera. La squadra di casa arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Athletic Bilbao nel derby basco, mentre il Rayo ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna nell’ultima partita della Liga. Il calcio di inizio di Real Sociedad – Rayo Vallecano è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Real Sociedad – Rayo Vallecano a che punto sono le due squadre Real Sociedad La Real Sociedad rimane al quarto posto in classifica, con 51 punti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 aprile 2023) Lacercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando accoglierà ila San Sebastian sabato 22 aprile sera. La squadra di casa arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Athletic Bilbao nel derby basco, mentre ilha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna nell’ultima partita della Liga. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLarimane al quarto posto in classifica, con 51 punti ...

