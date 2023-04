Re Carlo: è possibile la pace con Harry e Meghan? (Di giovedì 20 aprile 2023) Per mesi, il rapporto pubblico tra re Carlo III ed Harry e Meghan è stato gelido. La pubblicazione dell’autobiografia del duca di Sussex, le speculazioni sulla sua partecipazione all’incoronazione e l’occasione persa di incontrarsi di persona il mese scorso, hanno fatto parlare sempre più di un legame teso tra padre e figlio. Eppure, entrambe le parti sono state coerenti nel ribadire il loro amore reciproco. C’è da aspettarsi un disgelo in occasione dell’incoronazione? La situazione, nel complesso, è abbastanza complicata. Il principe Harry, in un’intervista televisiva per promuovere Spare, ha ribadito che “amerà per sempre” suo padre. Nel frattempo, diverse fonti vicine alla Famiglia Reale hanno assicurato sull’affetto duraturo di re Carlo per suo figlio. Ora, a quanto pare, i due stanno muovendo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 aprile 2023) Per mesi, il rapporto pubblico tra reIII edè stato gelido. La pubblicazione dell’autobiografia del duca di Sussex, le speculazioni sulla sua partecipazione all’incoronazione e l’occasione persa di incontrarsi di persona il mese scorso, hanno fatto parlare sempre più di un legame teso tra padre e figlio. Eppure, entrambe le parti sono state coerenti nel ribadire il loro amore reciproco. C’è da aspettarsi un disgelo in occasione dell’incoronazione? La situazione, nel complesso, è abbastanza complicata. Il principe, in un’intervista televisiva per promuovere Spare, ha ribadito che “amerà per sempre” suo padre. Nel frattempo, diverse fonti vicine alla Famiglia Reale hanno assicurato sull’affetto duraturo di reper suo figlio. Ora, a quanto pare, i due stanno muovendo ...

