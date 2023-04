Rapporto Istat, Covid ha ridotto di 1 anno speranza di vita (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - L'eccesso di mortalità connesso alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha comportato nel 2020 una riduzione della speranza di vita alla nascita di oltre un anno di vita (82,1 anni rispetto agli 83,2 del 2019), solo parzialmente recuperata nel 2021 (82,5 anni) e nel 2022 (82,6). Nel 2022, il gap di genere ritorna al livello pre-pandemico (4,3 anni), dopo aver subito un ampliamento nei due anni precedenti. E' quanto rileva l'Istat nella decima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). L'analisi territoriale - si legge nel Rapporto - mette in evidenza come nel 2022 nessuna regione sia tornata ai livelli di vita media attesa del 2019; soltanto alcune hanno in buona ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - L'eccesso di mortalità connesso alla diffusione della pandemia da-19 ha comportato nel 2020 una riduzione delladialla nascita di oltre undi(82,1 anni rispetto agli 83,2 del 2019), solo parzialmente recuperata nel 2021 (82,5 anni) e nel 2022 (82,6). Nel 2022, il gap di genere ritorna al livello pre-pandemico (4,3 anni), dopo aver subito un ampliamento nei due anni precedenti. E' quanto rileva l'nella decima edizione delsul Benessere equo e sostenibile (Bes). L'analisi territoriale - si legge nel- mette in evidenza come nel 2022 nessuna regione sia tornata ai livelli dimedia attesa del 2019; soltanto alcune hin buona ...

