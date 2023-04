Ramos: «Abbiamo giocato meglio dell’Inter! Potevamo vincere» (Di giovedì 20 aprile 2023) Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, non ha segnato neanche un gol nel doppio confronto fra Inter e Benfica in Champions League. Le sue parole su Eleven Sport giocato meglio ? Gonçalo Ramos analizza l’eliminazione: «Ha pesato il risultato del da Luz. Abbiamo giocato meglio, loro non hanno creato tante occasioni come invece dimostra il risultato e penso che saremmo potuti uscire da qui con una vittoria. Volevamo segnare per primi, ma non è successo e Abbiamo dovuto recuperare. In tutte le partite Abbiamo subito una sola sconfitta. Poche squadre arrivano a questa fase. Congratulazioni all’Inter. Gol Musa? Importante perché Abbiamo evitato un’altra sconfitta, ma siamo stati comunque eliminati». Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Gonçalo, attaccante del Benfica, non ha segnato neanche un gol nel doppio confronto fra Inter e Benfica in Champions League. Le sue parole su Eleven Sport? Gonçaloanalizza l’eliminazione: «Ha pesato il risultato del da Luz., loro non hanno creato tante occasioni come invece dimostra il risultato e penso che saremmo potuti uscire da qui con una vittoria. Volevamo segnare per primi, ma non è successo edovuto recuperare. In tutte le partitesubito una sola sconfitta. Poche squadre arrivano a questa fase. Congratulazioni all’Inter. Gol Musa? Importante perchéevitato un’altra sconfitta, ma siamo stati comunque eliminati». Inter-News - Ultime ...

