Rai: meno uffici nella Capitale. Trasferimento in vista? (Di giovedì 20 aprile 2023) Rai, meno uffici a Roma l'ombra del Trasferimento delle produzioni al Nord Il Messaggero, di Francesco Bechis e Rosario Dimito, pag. 5 In Rai scatta l'ora dei grandi traslochi. Atterra oggi in Cda il nuovo piano immobiliare della tv pubblica. E cresce la preoccupazione per l'impatto che avrà su dipendenti, produzioni e uffici nella Capitale. Cifre monstre: 450 milioni di euro da qui al 2050. Sui dettagli alla vigilia del voto, però, si sa ancora poco e nulla. Vale per le risorse, da trovare mentre sul groppo della tv pubblica pesa un debito da 650 milioni di euro. E vale soprattutto per le ripercussioni occupazionali per il personale romano. Oggi l'ad della Rai Carlo Fuortes chiederà di approvare il progetto. Dal tesoretto stanziato, 300 milioni serviranno a finanziare le ...

