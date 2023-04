Rai approva il bilancio in pareggio. Leadership in TV e sul digital (Di giovedì 20 aprile 2023) Marinella Soldi (da Us Rai) Se MFE viaggia su milioni di euro di utili, la Rai “deve accontentarsi” di un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria netta negativa per quasi 580 milioni di euro (considerata comunque attestata su livelli di sostenibilità). Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato all’unanimità il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 illustrato dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes. Ad influire negativamente sull’andamento il conflitto russo-ucraino e l’ulteriore vincolo di affollamento pubblicitario. Tuttavia si registrano l’incremento di ricavi commerciali (aumentati in particolare i ricavi connessi alla ritrasmissione su piattaforme di terzi dei canali Rai e dell’app RaiPlay) e il rinnovato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) Marinella Soldi (da Us Rai) Se MFE viaggia su milioni di euro di utili, la Rai “deve accontentarsi” di un risultato netto consolidato ine una posizione finanziaria netta negativa per quasi 580 milioni di euro (considerata comunque attestata su livelli di sostenibilità). Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato eto all’unanimità il progetto dial 31 dicembre 2022 illustrato dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes. Ad influire negativamente sull’andamento il conflitto russo-ucraino e l’ulteriore vincolo di affollamento pubblicitario. Tuttavia si registrano l’incremento di ricavi commerciali (aumentati in particolare i ricavi connessi alla ritrasmissione su piattaforme di terzi dei canali Rai e dell’app RaiPlay) e il rinnovato ...

