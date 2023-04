Rai 3 regionale in HD, in Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia test sul canale 102 DTT (Di giovedì 20 aprile 2023) In Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL canale regionale 801 (Rai TGR Valle d'Aosta) e 809... Leggi su digital-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Innel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere conualmente in HD ANCHE IL801 (Rai TGRd'Aosta) e 809...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : ??Cronaca, meteo e sport con la #ChampionsLeague e #InterBenfica. A #Buongiorno #Italia, l’informazione regionale… - TgrRaiAltoAdige : Buongiorno con la #rassegna #stampa Alle 7 e 18 su @Radio1Rai va in onda il giornale radio regionale Alle 7 e 30 se… - TgrRai : ??Cronaca, meteo, sport. Tutte le notizie del mattino a #Buongiorno #Italia, l’informazione regionale #Tgr #Rai dal… - anperillo : RT @TgrRai: ??Madre di un tiktoker di Napoli massacrata da una vicina di casa. La donna, in stato di fermo, avrebbe anche cercato di dare f… - TgrRai : ?La cronaca, il meteo e lo sport, con il #Milan in semifinale di #ChampionsLeague dopo il pareggio con il #Napoli.… -