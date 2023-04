Rai 1 cambia idea: Ci Vuole un Fiore andrà in onda (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella giornata di ieri, è stata presa la decisione di non mandare in onda la seconda puntata di Ci Vuole un Fiore. Il gravissimo lutto subito da Roberto Vecchioni, infatti, aveva spinto Rai 1 a una modifica repentina del palinsesto televisivo. Sorprendentemente, oggi è stato comunicato che l’appuntamento di venerdì 21 Aprile andrà in onda regolarmente. Durante l’intervento del cantautore, però, verrà mostrato un avviso ai telespettatori per precisare che l’intervista è stata realizzata prima della tragica scomparsa di Arrigo Vecchioni. Francesco Gabbani, sui suoi profili social, ha pubblicato un post dove sottolinea l’importante contributo dato dal diretto interessato. Inoltre, ha espresso tutto il suo dolore alla famiglia del 36enne. L’affetto del pubblico è stato immenso. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Nella giornata di ieri, è stata presa la decisione di non mandare inla secpuntata di Ciun. Il gravissimo lutto subito da Roberto Vecchioni, infatti, aveva spinto Rai 1 a una modifica repentina del palinsesto televisivo. Sorprendentemente, oggi è stato comunicato che l’appuntamento di venerdì 21 Aprileinregolarmente. Durante l’intervento del cantautore, però, verrà mostrato un avviso ai telespettatori per precisare che l’intervista è stata realizzata prima della tragica scomparsa di Arrigo Vecchioni. Francesco Gabbani, sui suoi profili social, ha pubblicato un post dove sottolinea l’importante contributo dato dal diretto interessato. Inoltre, ha espresso tutto il suo dolore alla famiglia del 36enne. L’affetto del pubblico è stato immenso. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Rai 1 cambia idea: Ci Vuole un Fiore andrà in onda #francescoGabbani #CiVuoleunFiore #RobertoVecchioni - mattia200211 : RT @belfiore_ale: Viva Rai 2! Puntata 81 •20 Aprile 2023• Occhio a chi cambia canale … vi arriva! ?? @Fiorello @fabriggio @pigimon @realVag… - belfiore_ale : Viva Rai 2! Puntata 81 •20 Aprile 2023• Occhio a chi cambia canale … vi arriva! ?? @Fiorello @fabriggio @pigimon… - Fauxibiza : @Chiariello_CS Clamoroso la Rai cambia il titolo di “mare fuori” in c sta o Napoli for “ - robinazeta : @Ledbowski Qualcuno ha detto che tutto questo vale 0...perché non c'è nulla di nuovo, tanto non cambia nulla etc et… -