Rafa Nadal salta anche Madrid: "Il recupero non è andato come previsto" (Di giovedì 20 aprile 2023) Rafa Nadal non giocherà il Mutua Madrid Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo sui social, facendo il punto sul recupero dall'infortunio (lesione) al muscolo ileopsoas subito agli Australian Open. In un video Instagram, il 36enne ha spiegato che quelle che ha passato sono "state settimane difficili". Le tempistiche per il recupero non sono state rispettate: "dalle 6 alle 8 settimane, ora siamo a 14". "La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati – ammette Nadal -. Abbiamo seguito tutte le indicazioni dei medici, ma in qualche modo l'evoluzione non è stata quella che ci avevano inizialmente detto e ci troviamo in una situazione difficile. Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare ma purtroppo non potrò essere a Madrid",

